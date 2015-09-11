С начала года в Европу прибыло более 430 тысяч мигрантов

Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 10 сентября в Европу по Средиземному морю прибыл 432 тыс. 761 мигрант. Основная их часть (309 тыс. 356) сошли на берег в Греции. Далее следуют Италия (121 тыс. 139), Испания (2166) и Мальта (100).

В Греции среди прибывших - больше всего сирийцев (более 175 тыс.) и афганцев (более 50 тыс.). В Италии это - эритрейцы (более 30 тыс.) и нигерийцы (более 15 тыс.).

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С 1 сентября число мигрантов и беженцев выросло, как следует из статистики МОМ, более чем на 81 тыс. человек.

С начала года при попытке добраться до Европы погибло, по данным организации, 3776 мигрантов и беженцев.

За пять последних лет возникли или вновь вспыхнули по крайней мере 15 конфликтов: восемь в Африке (в том числе в Ливии, на северо-востоке Нигерии, в Южном Судане, и в этом году - в Бурунди), три на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак и Йемен), один в Европе (Украина), а также в Кыргызстане и некоторых районах Мьянмы и Пакистана.

В 2014 году число беженцев и внутренне перемещенных лиц выросло во всех регионах планеты. Так, в Европе рост беженцев составил 51% (с 4,4 до 6,7 млн человек). В регионе Ближнего Востока и Северной Африки число беженцев и внутренне перемещенных лиц увеличилось на 19%. Теперь этот регион занимает первое место в мире по масштабам и исхода беженцев, и их приема. В Азии число беженцев и внутренне перемещенных лиц за минувший год выросло на 31% - до 9 млн человек. Правда, Афганистан, долгое время занимавший первое место в мире как страна "исхода", уступил в 2014 году это печальное первенство Сирии.

Напоминается, что 10 сентября депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, согласно которой между странами ЕС будут распределены 160 тыс. беженцев.