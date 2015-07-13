Голосование за пакет реформ в парламенте Греции под вопросом - министр
Большинство греческих парламентариев не согласно с условиями сделки "деньги-на-реформы".
Об этом сообщает Еkathimerini со ссылкой на Reuters.
"Большинство греческого правительства сомневается, и никто не может упрекнуть законодателей, не соглашающихся с условиями сделки "деньги-на-реформы" стран-кредиторов", - заявил в понедельник министр труда Панос Скурлетис.
Лидеры стран еврозоны до поздней ночи заседали на экстренном саммите с правительством почти обанкротившейся Греции, требуя от Афин еще до начала переговоров о предоставлении финансовой помощи в течение недели согласиться на ключевые реформы, чтобы восстановить к себе доверие.
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"Сейчас возникли трудности с большинством (в парламенте)", - заявил Скурлетис государственному телеканалу TV ERT.
"И мне непросто обвинять тех, кто не соглашается на эту сделку", - отметил он.
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"Мы не пытаемся приукрасить эту сделку, мы четко заявляем: эта сделка не в нашу пользу", - добавил Скурлетис.