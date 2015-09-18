МИД РФ заявляет о готовности Путина к диалогу с Обамой по Сирии, Reuters подтверждает
Президент России Владимир Путин готов обсуждать с США ситуацию в Сирии.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
«Мы никогда не отказывались от диалога с США, открыты к нему и сейчас по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Сирии», - отметила Захарова.
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В свою очередь, агентство Reuters cо ссылкой на госсекретаря США Джона Керри сообщило, что президент США Барак Обама надеется, что военные переговоры с Россией по Сирии пройдут в ближайшее время.
Кроме того, Керри отметил, что Россия предложила Соединенным Штатам военные переговоры относительно Сирии.
Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.
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В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.
По данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.
Россия утверждает, что российские военные находятся в районе аэродрома в качестве вооруженной охраны и для восстановления взлетной полосы для доставки грузов.