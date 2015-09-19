Между Венгрией и Хорватией возник спор из-за перевозки беженцев

Это произошло после того, как в Венгрию из Хорватии прибыл поезд с беженцами в сопровождении около 40 хорватских полицейских, передает Русская служба Би-Би-Си.

Венгерские власти отмечают, что беженцы не были зарегистрированы в Хорватии и поезд прибыл без предварительного уведомления.

Полицейских разоружили и отправили домой, а беженцев - в Австрию, власти которой, в свою очередь, заявили, что с ними этот вопрос не обсуждался.

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В свою очередь, глава хорватского МВД Ранко Остоич утверждает, что инцидент с задержанием состава с беженцами, направлявшегося из Хорватии в Венгрию, был спровоцирован венгерской стороной, пишут РИА Новости.

По словам Остоича, у Хорватии существовал договор с Венгрией о полицейском сопровождении поезда, который венгерская сторона не исполнила.

"Ситуация была таковой, что мы были уверены, что есть договор. А потом это использовали таким образом, чтобы показать, что вооруженные хорватские полицейские, охранявшие мир и порядок именно в этом поезде, нарушили правила", — заявил министр журналистам.

По утверждению хорватской стороны, полицейские в итоге были всего лишь переписаны, переговоры об освобождении двух машинистов продолжаются.

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Ранее премьер-министр Хорватии Зоран Миланович заявил, что Загреб не станет "центром по приему беженцев" и будет переправлять дальше беженцев, прибывающих в страну.

За последние дни на территорию Хорватии прибыли более 14 тысяч человек.