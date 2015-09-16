Хорватия пообещала пропустить мигрантов через свою территорию

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Зоран Миланович, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. "Хорватия готова принимать или направлять этих людей туда, куда они хотят, а это, очевидно, Германия или Скандинавские страны… Они получат возможность пересечь Хорватию, и мы им поможем, мы готовимся к этой возможности ", - сказал Зоран Миланович.

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При этом премьер подтвердил, что за минувшую ночь в Хорватию из Сербии прибыли 150 мигрантов.

Как сообщал УНИАН, мигранты устремились в Хорватию, из-за того, что Венгрия перекрыла свои границы.

Кроме этого, приостановлено железнодорожное сообщение между австрийским Зальцбургом и Германией, сообщает австрийская железнодорожная компания OeBB. Решение было принято властями Германии.

За последние несколько недель тысячи беженцев и мигрантов прибыли в Зальцбург по дороге в Мюнхен и другие немецкие города.

По словам корреспондента Би-би-си, на вокзале в Зальцбурге сейчас находится около 2 тыс. мигрантов. Сотни человек покинули вокзал и направились в Германию пешком.