Словения остановила поезд из Хорватии с беженцами

Беженцев намерены отправить обратно на территорию Хорватии, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции Словении сообщает, что движение пассажирских поездов по главной ветке, соединяющей страну с Хорватией, приостановлено.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Хорватии Ранко Остоич предупредил, что его страна может закрыть границу с Сербией, если оттуда прибудет еще восемь тысяч беженцев в течение одного дня.

Ранее, премьер-министр Хорватии Зоран Миланович сообщил, что беженцам, прибывающим в Хорватию, разрешат пересечь ее территорию в направлении стран Западной Европы.