Словения остановила поезд из Хорватии с беженцами
03:29, 18 сентября 2015Мир
1201 0
Полиция Словении остановила поезд с 200 беженцами на станции Добова на границе с Хорватией.
REUTERS
Беженцев намерены отправить обратно на территорию Хорватии, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции Словении сообщает, что движение пассажирских поездов по главной ветке, соединяющей страну с Хорватией, приостановлено.
Читайте такжеПочти 6 тысяч мигрантов ночью перешли границу Хорватии
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Хорватии Ранко Остоич предупредил, что его страна может закрыть границу с Сербией, если оттуда прибудет еще восемь тысяч беженцев в течение одного дня.
Ранее, премьер-министр Хорватии Зоран Миланович сообщил, что беженцам, прибывающим в Хорватию, разрешат пересечь ее территорию в направлении стран Западной Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter