ООН: число пользователей мобильной связью в мире к концу года превысит 7 миллиардов человек

Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе целевой группы ООН по оценке прогресса в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) - перечня задач, поставленных странами-членами организации 15 лет назад, передает ТАСС.

"По оценкам целевой группы, число пользователей мобильной связью в мире к концу 2015 года достигнет чуть более 7 млрд и свыше 95% населения планеты будет охвачено сотовыми сетями", - отмечается в пресс-релизе, распространенном в штаб-квартире ООН. Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) на июль 2015, общая численность населения Земли составляет около 7,3 млрд человек.

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В докладе целевой группы ООН указывается на прогресс, достигнутый в обеспечении всеобщего доступа в интернет: по данным исследователей, на сегодняшний день им пользуются 43% населения планеты. При этом, наиболее резкий рост числа интернет-пользователей наблюдается в развивающихся странах.

"Доступ к информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) может быть важным инструментом для достижения более широких целей развития, таких, как электронные государственные услуги", - подчеркивают в ООН. Во всемирной организации призвали предпринять больше усилий по внедрению современных технологий, в особенности в странах, которые наиболее сильно нуждаются в них, но не имеют к ним доступа, в том числе из-за высокой стоимости.

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Внедрение ИКТ является составляющей частью восьмой Цели развития тысячелетия, которая предполагает "формирование глобального партнерства в целях развития". Именно достижению этой задачи целевая группа посвятила свой последний доклад. Специалисты констатировали, что в этом направлении сохраняются "значительные пробелы". В частности, обеспеченные страны не смогли сдержать свои обещания по выделению средств на финансирование развития менее благополучных государств.

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"Если бы все промышленно развитые страны выполнили свои обязательства, то сумма официальной помощи на цели развития в 2014 году составила бы 326 млрд долларов США, а не 135 млрд", - сообщила администратор Программы развития ООН Хелен Кларк, представляя доклад Целевой группы.