Россия опровергает план отправки военных в Сирию

"В Восточном военном округе удивлены попытками корреспондентов интернет-издания привязать повседневную деятельность подчиненных войск к событиям на Ближнем Востоке. Перемещения воинских частей и подразделений военного округа в рамках мероприятий боевой подготовки осуществляются в плановом порядке исключительно в пределах Восточного военного округа", - сказали представители военных, передает Русская служба ВВС.

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Ранее российское издание "Газета.ру" опубликовало свидетельства неназванных военных, которые утверждают, что их в срочном порядке перебрасывают в Сирию, при этом письменных приказов об этом они не видели, а выступавший перед ними в части представитель Генштаба заявил, что приказ о командировке секретный.

Член Совета по правам человека Сергей Кривенко рассказал bbcrussian, что в СПЧ поступило уже несколько запросов от военных и их родственников, которых командование готовит к командировкам в некую жаркую страну. Один из них и был направлен в минобороны.

В СПЧ настаивают, что если информация, содержащаяся в обращениях, верна, то отправка военных проводится с нарушением закона.

"Президент России имеет полное право в соответствии с международными договорами отправлять в другие страны военный контингент для поддержания мира и безопасности, но нужно соблюдать предписанную законом процедуру", - пояснил Кривенко.