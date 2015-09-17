Армия Сирии начала использовать новое высокоточное российское оружие - Reuters

Об этом со ссылкой на источник в сирийской армии cообщает Reuters.

Источник описывает оружие, как высокоточное и эффективное, добавляя, что армия начала использовать его в последние недели после прохождения подготовки в его использовании.

При этом отмечается, что сирийская армия упражняется в использовании этого оружия.

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"На самом деле армия начала использовать некоторые из этих типов (оружия - Ред.)", - сказал источник в ответ на вопрос о российской военной поддержке.

Также источник подчеркнул, что "оружие является весьма эффективными и очень точным, поэтому поражает цели точно".

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты обнаружили несколько российских вертолетов на аэродроме в Сирии. Были зафиксированы как минимум четыре вертолета, в том числе боевые. Когда именно российские вертолеты прибыли в Сирию, неизвестно. Модели вертолетов не называются.