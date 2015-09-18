Вашингтон смягчил санкции в отношении Кубы
Вашингтон смягчил для граждан США ограничения, касавшиеся поездок на Кубу и сотрудничества с кубинскими предпринимателями.
В частности, теперь американским компаниям разрешено открывать на Кубе дочерние структуры и создавать совместные предприятия с местными фирмами.
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Кроме того, ожидается, что уже к концу года между странами могут восстановить прямое почтовое сообщение и регулярные коммерческие авиарейсы, сообщает Русская служба ВВС.
В пятницу президент США Барак Обама принял верительные грамоты от кубинского посла в Вашингтоне. Дипломат стал первым послом Кубы в США за последние полвека.
Решение о восстановлении дипломатических отношений между странами было принято в июле. В тот же день островное государство открыло в Вашингтоне посольство.
В августе Кубу посетил с официальным визитом госсекретарь Джон Керри. Он стал первым с 1945 года американским политиком такого ранга, приехавшим на Кубу.