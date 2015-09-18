Кремль готов рассмотреть просьбу Сирии об отправке войск - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия согласиться на участие ее войск в военных операциях вместе с сирийской армией, сообщает ТАСС.

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"Если будет обращение, то в рамках двусторонних контактов, в рамках двустороннего диалога оно, естественно, будет обсуждаться и рассматриваться. Пока как-то гипотетически говорить сложно", - сказал представитель Кремля.

Как сообщал УНИАН, Дамаск может обратиться к России с просьбой ввести войска только тогда, когда в этом возникнет необходимость.