Кремль готов рассмотреть просьбу Сирии об отправке войск - Песков
13:20, 18 сентября 2015Мир
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Россия сможет рассмотреть просьбу Сирии об отправке в страну российских войск, если такое обращение поступит, но в гипотетическом ключе говорить на этот счет сложно.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия согласиться на участие ее войск в военных операциях вместе с сирийской армией, сообщает ТАСС.
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"Если будет обращение, то в рамках двусторонних контактов, в рамках двустороннего диалога оно, естественно, будет обсуждаться и рассматриваться. Пока как-то гипотетически говорить сложно", - сказал представитель Кремля.
Как сообщал УНИАН, Дамаск может обратиться к России с просьбой ввести войска только тогда, когда в этом возникнет необходимость.
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