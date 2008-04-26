Грузия: Россия не втянет нас в военную провокацию

Россия своими агрессивными действиями не втянет Грузию в вооруженную провокацию, заявил телекомпании "Рустави 2" руководитель администрации президента Грузии Георгий Габашвили. "Агрессивные действия России не должны вынудить нас втянуться в военную провокацию и отказаться от нормального развития страны", - сказал он.

По его мнению, Россия вряд ли пойдет дальше словесных угроз и не осуществит реальные провокации с участием вооруженных сил в Абхазии и Южной Осетии. "Я думаю, мы сумеем убедить наших партнеров еще активнее использовать механизмы дипломатического давления на Россию. Россия очень хорошо знает, что, если она от размахивания кулаками перейдет к реальным шагам, она нанесет сокрушительный удар по себе же, причем, на всем Кавказе", - полагает Г.Габашвили.

Он заверил, что власти Грузии прилагают все усилия для того, чтобы не осложнять обстановку. Но при этом Грузия сделает все для восстановления своей юрисдикции в непризнанных республиках.

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