В результате обстрела жилых кварталов Алеппо погибли 38 человек, 14 из них - дети
02:44, 16 сентября 2015Мир
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Жилые кварталы сирийского города Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил, подверглись массированному обстрелу со стороны повстанцев.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По данным базирующегося в Британии Сирийского центра по наблюдению за соблюдением прав человека, по меньшей мере 38 человек погибли, среди них 14 детей.
Снаряды упали в кварталах Хамадания, Азамия и Салах Эд-Дин.
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Еще семь человек во вторник стали жертвами подрыва автомобиля в сирийском городе Хасака.
Ранее УНИАН сообщал, что правительственные войска Сирии используют в жилых кварталах города Алеппо бочковые бомбы (баррели нефти, топливные баки или газовые баллоны со взрывчаткой, топливом и металлическими фрагментами), которые приводят к значительным жертвам среди мирного населения.
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