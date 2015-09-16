В результате обстрела жилых кварталов Алеппо погибли 38 человек, 14 из них - дети

02:44, 16 сентября 2015
Мир
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Жилые кварталы сирийского города Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил, подверглись массированному обстрелу со стороны повстанцев.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра по наблюдению за соблюдением прав человека, по меньшей мере 38 человек погибли, среди них 14 детей.

Снаряды упали в кварталах Хамадания, Азамия и Салах Эд-Дин.

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Еще семь человек во вторник стали жертвами подрыва автомобиля в сирийском городе Хасака.

Ранее УНИАН сообщал, что правительственные войска Сирии используют в жилых кварталах города Алеппо бочковые бомбы (баррели нефти, топливные баки или газовые баллоны со взрывчаткой, топливом и металлическими фрагментами), которые приводят к значительным жертвам среди мирного населения.

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