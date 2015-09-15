Жириновский хочет убрать из гимна России строчку о братских народах

Об этом сообщает «Русская служба новостей».

«Кто эти народы сейчас? Фашисты и убийцы! Очень длинный гимн, самый длинный в мире, даже спортсмены не выдерживают», - сказал Жириновский. При этом, по его словам, следует убрать все четверостишие, содержащее эту строку.

8 сентября во время награждения победителей чемпионата мира по художественной гимнастике в Штутгарте дважды перепутали гимн России. После этого трибуны запели гимн без оркестра.

В тот же день организаторы чемпионата мира по спортивной борьбе в американском Лас-Вегасе включили вместо нынешнего гимна «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Тогда российский борец Роман Власов отказался покидать пьедестал до тех пор, пока организаторы не исправили свою ошибку.

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В августе 2014 года Жириновский выступил с инициативой поменять нынешний гимн РФ на «Боже, царя храни», а российский триколор заменить на имперский флаг (черно-желто-белый). Вместе с тем лидер ЛДПР предложил президенту России Владимиру Путину новую должность — верховный правитель.

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Гимн России состоит из трех куплетов с припевом. Он был утвержден в 2000 году. С предложением написать новый текст для гимна на музыку советского времени, созданную Александром Александровым, выступил Владимир Путин. Автором слов стал Сергей Михалков. Строчка «Братских народов союз вековой» упоминается в припеве гимна, который повторяется трижды.