Азербайджан начал сворачивать сотрудничество с Евросоюзом

Кроме этого, азербайджанский парламент поручил правительству страны пересмотреть вопрос участия в программе Евросоюза Восточное партнерство, передает 1news.az. Также парламент рекомендовал правительству, в случае введения каких-либо санкций в отношении официальных лиц страны, ввести запрет на въезд в Азербайджан лиц, которые выступают с "откровенно антиазербайджанской позицией".

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Напомним, 10 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой осудил репрессии против гражданского общества в Азербайджане и потребовал освободить из тюрьмы нескольких азербайджанских правозащитников и журналистов.

"Евронест", в котором представлены депутаты Европарламента и государств, которые входят в программу Восточное партнерство (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), является парламентской составляющей Восточного партнерства.