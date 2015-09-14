Посол Сирии в РФ заявляет, что российских военных на территории его страны нет

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Россия 24".

«Мы 30–40 лет уже сотрудничаем с Россией в различных областях, в том числе и в военной области. Да, мы получаем оружие, боевую технику, все это делается в соответствии с теми соглашениями, которые были заключены между нашими странами… Но вот эти разговоры о наличии ваших (российских) военных на территории Сирии - это ложь, распространяемая западными странами, США», - заявил посол.

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Однако ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил присутствие российских военных в Сирии.

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов заявили, что движение российской техники и военных в Сирию означает планы России по развертыванию передовой воздушной базы в сирийской Латакии. Также США обвинили Россию в размещении танков в Сирии.