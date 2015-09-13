Латвия потратит 17,5 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией

Об этом сообщила представитель по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает Delfi.

Реализация работ будет зависеть от доступного финансирования, а полностью их планируется завершить до 2019 года.

Проект поможет укрепить безопасность внешних границ ЕС, ограничить контрабанду и нелегальную миграцию, отметила Позняк.

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Отмечается, что протяженность границы Латвии с Россией составляет 270 км. Как пояснила представитель ограничной охраны Латвии, ограждения будут устанавливаться вблизи контрольно-пропускных пунктов и в местах, где имеется высокий риск случайно пересечь границу.

Также в рамках проекта будут проложены патрульные тропы, контрольные полосы для обнаружения следов нарушителей.