Латвия потратит 17,5 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией
На обустройство пограничной полосы на границе Латвии и России, в том числе установку ограждений в отдельных местах, планируется потратить 17,5 млн евро.
Об этом сообщила представитель по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает Delfi.
Реализация работ будет зависеть от доступного финансирования, а полностью их планируется завершить до 2019 года.
Проект поможет укрепить безопасность внешних границ ЕС, ограничить контрабанду и нелегальную миграцию, отметила Позняк.
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Отмечается, что протяженность границы Латвии с Россией составляет 270 км. Как пояснила представитель ограничной охраны Латвии, ограждения будут устанавливаться вблизи контрольно-пропускных пунктов и в местах, где имеется высокий риск случайно пересечь границу.
Также в рамках проекта будут проложены патрульные тропы, контрольные полосы для обнаружения следов нарушителей.