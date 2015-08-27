Латвия вслед за Эстонией заявила о намерении строить стену на границе с Россией

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, сообщает портал Lsm.lv. По его словам, российско-латвийский границу пересекают в основном вьетнамцы, в частности, в этом году было уже 300 таких нелегалов.

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"Обсуждается возможность построить забор на нескольких участках, но если забор не будет обеспечен соответствующей техникой, он не сможет остановить поток беженцев", - отметил министр, добавив, что в настоящее время из-за политической ситуации практическое сотрудничество с Россией в этой сфере ухудшилось.

"Нелегалы прибывают не из Вьетнама, а из России, где в свое время работали как нелегально, так и в легальной сфере", - сказал Рихард Козловскис.

По его словам, вьетнамцы бегут из России в страны Евросоюза из-за экономической ситуации, а также в результате деятельности иммиграционной службы этой страны.

Как сообщал УНИАН, 25 августа о намерении построить стену на границе с Россией заявила Эстония.