Тысяча беженцев прорвала цепь полиции на границе Венгрии

Люди направляются от границы в сторону города Сегед, сообщает РИА Новости.

15 сентября вступит в силу пакет новых венгерских законов о беженцах и границе, принятый на прошлой неделе. Нелегальный переход через границу станет преступлением.

Читайте такжеВласти Мюнхена: город может не справиться с наплывом мигрантов

За это будут судить и сажать в тюрьму либо депортировать. Преступлением также будет считаться порча пограничной стены (при попытке преодолеть ее). Ужесточается наказание для контрабандистов, которые перевозят нарушителей через границу.

До этого срока беженцы проходят границу у венгерского поселка Реске фактически бесконтрольно — предполагается, что они должны сразу направляться в полицейские пункты для регистрации и подачи заявок на убежище, однако на деле большая часть эту процедуру не выполняет, опасаясь, что их оставят в Венгрии.