Страны "Вышеградской четверки" отвергли план ЕС по поводу квот на беженцев
Министры иностранных дел Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) не согласны с намерениями Еврокомиссии распределить в странах ЕС 120 тысяч беженцев.
Об этом было заявлено после встречи глав МИД этих стран с министрами иностранных дел Люксембурга и Германии, пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.
"Мы все хорошо понимаем, что эту проблему можно решить только совместно. Мы поддерживаем поиски совместного решения, которое будет включать все аспекты", - сказал глава МИД Чехии Любомир Заоралек.
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"Однако сам механизм распределения не решит ситуацию", - подчеркнул он.
"Мы сошлись во взглядах на большую часть вопросов, связанных с нынешним миграционным кризисом в Европе, кроме вопроса квот", - отметил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
В то же время МИД Люксембурга Жан Ассельборн выразил надежду, что представители всех стран-членов сообщества проявят в нынешний сложный момент свою солидарность и человеческую гуманность при решении миграционной проблемы.