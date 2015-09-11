Страны "Вышеградской четверки" отвергли план ЕС по поводу квот на беженцев

Об этом было заявлено после встречи глав МИД этих стран с министрами иностранных дел Люксембурга и Германии, пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

"Мы все хорошо понимаем, что эту проблему можно решить только совместно. Мы поддерживаем поиски совместного решения, которое будет включать все аспекты", - сказал глава МИД Чехии Любомир Заоралек.

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"Однако сам механизм распределения не решит ситуацию", - подчеркнул он.

"Мы сошлись во взглядах на большую часть вопросов, связанных с нынешним миграционным кризисом в Европе, кроме вопроса квот", - отметил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

В то же время МИД Люксембурга Жан Ассельборн выразил надежду, что представители всех стран-членов сообщества проявят в нынешний сложный момент свою солидарность и человеческую гуманность при решении миграционной проблемы.