Сирийские амбиции Кремля

В сентябре 2013 года, сирийский вопрос позволил президенту Российской Федерации Владимиру Путину сорвать «джек-пот» во внешней политике, утвердив Россию миротворцем и крупным геополитическим игроком (речь идет о компромиссном предложении передать химическое оружие, которым располагала Сирия, под международный контроль и полностью его утилизировать).

Спустя два года, в 2015-м, вновь разыгрывая сирийскую карту, Кремль, теперь уже отягощенный санкциями за аннексию Крыма и разжигание конфликта на Востоке Украины, напоминает о своем геополитическом «величии», разве что, собственным гражданам. Во всяком случае, риторика сирийского вопроса - не последняя тема российского информационного пространства. Но, в этой связи не стоит исключать, что на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН – благодатной аудитории, которой важно слышать об угрозе мира – Владимир Путин может сделать попытку превратить эту карту в некий «козырь», предложив, к примеру, создать антитеррористическую коалицию во главе с РФ против ИГИЛ.

Подготовка к такому сценарию ведется, по меньшей мере, с лета текущего года. Так, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин уже заявляли, что Кремль выступает за инициативу создания широкого антитеррористического фронта с участием сирийских правительственных войск, иракской армии и курдов. Более того, Путин сообщал и о том, что обсуждал эту тему с руководством Саудовской Аравии и Иордании, президентами Турции, Египта и США.

Однако одно дело – говорить о антитеррористической коалиции, в которой могут быть заинтересованы множество сторон, а другое – наращивать собственное военное присутствие в регионе, засылая в Сирию «зеленых человечков», прикрываясь тем фактом, что Россия поставляет военную технику официальным сирийским властям с целью борьбы с терроризмом.

Кочующие «зеленые человечки»

После того, как в начале сентября в СМИ появились первые сообщения о том, что Кремль усиливает свое военное присутствие в Сирии и глава Госдепартамента США Джон Керри отметил, что «подобного рода действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», в МИД России ответили, что о переброске российских военных речь не идет, а Москва поставляет военную технику в Сирию вполне официально. Тем не менее, появление российских «зеленых человечков» и их непосредственное участие в конфликте на стороне армии президента Сирии Башара Асада было зафиксировано, в частности, на видео (на видеозаписи, отображающей наступление сирийской армии, виден новейший российский бронетранспортер и слышны переговоры на русском языке). «Российские военные советники, как предполагается, уже долгое время находятся в Сирии в рамках программы Москвы по оказанию помощи сирийскому режиму. Однако до сих пор не было никаких свидетельств об их участии в военных операциях», - написало об этом инциденте издание Times.

Кроме того, в Интернете «засветились» фотографии российских военнослужащих, по меньшей мере, двух отдельных воинских подразделений, развернутых в Сирии – 810-й бригады морской пехоты и 336-й гвардейской бригады морской пехоты. И, по информации американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, россияне строят на сирийском аэродроме базу для своих дальнейших операций.

Строительство ведется по всей территории аэропорта, на месте старых построек возводятся новые. Также вдоль всей восточной взлетно-посадочной полосы видны следы земляных работ, цель которых – приспособить ее к приему тяжелых транспортных самолетов. Таким образом, переоборудование аэропорта свидетельствует, что сейчас Москва готовится к развертыванию ВВС РФ на территории Сирии, если еще не успела этого сделать, отмечают аналитики. «Для постоянного военного присутствия за рубежом Москва должна обеспечить постоянный канал снабжения и контингент для его защиты. Для этого Россия создала «воздушный мост» с Ближним Востоком. Размещение российских ВВС, а именно истребителей и ударных вертолетов на территории Сирии – безусловная эскалация вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии», - говорится в отчете компании.

В результате, несмотря на то, что во вторник сирийские власти опровергли сообщения ряда СМИ о присутствии российских военных, заявив, что это вымысел западной разведки, ряд стран, в том числе, Болгария и Украина, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию.

Вернуть былое влияние

По словам политолога, директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, после года вооруженной агрессии российской армии против Украины, российских генералов просто уже нельзя загнать в казармы. Поэтому для Владимира Путина выгодно дать им возможность поиграть оружием на новом полигоне для реализации, которым оказалась Сирия. «Российская армия хочет воевать, и Путину ничего не остается делать, как дать ей новый жирный кусок», - считает он.

«Россия фактически еще со времен Советского Союза имела передовую военно-морскую базу на территории Сирии. Российское военное присутствие в виде военных специалистов и экспертов сохранялось в Сирии очень давно и имеет определенные традиции. Сейчас, насколько я понимаю, Россия воспользовалась формальным согласием США по более активному военному противодействию Исламскому государству. И, пользуясь случаем, начала наращивать свое присутствие и специалистами, и военными, передает вооружение, которое она достаточно активно передавала и в начале вооруженного конфликта в Сирии», - отмечает украинский дипломат, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

По его словам, нынешняя геополитическая игра, которую затеяла Россия – вопрос престижа и сохранения своего присутствия в очень большом регионе Ближнего Востока и Северной Африки, откуда, после развала Советского Союза, она была вытеснена. «И, конечно, это очень символический политический жест Владимира Путина всему миру. Мол, он не бросает своих союзников», - считает дипломат.

Впрочем, не стоит исключать, что президент РФ может с легкостью променять сирийский вопрос на какие-то более выгодные политические партии. «Косвенно больше вовлечение России в Сирии фактически увеличивает важность и значимость аргументов в политических торгах по всему спектру вопросов повестки дня, скажем, российско-американских отношений», - рассказал Яременко.

С таким мнением соглашается и научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко: «Мы видим, что, с одной стороны, Россия намекает, что может помочь международному сообществу преодолеть угрозу Исламского государства. Но, с другой стороны, речь идет о нескоординированной с другими игроками деятельности, которая направлена исключительно на защиту режима давнего союзника и сателлита Москвы в этом регионе – Башара Асада».

По его мнению, своей активностью в Сирии, Владимир Путин добивается того, чтобы с ним считались, чтобы с ним согласовывалась международная политика. «Он добивается того, чтобы быть не одним из изгоев мировой политики, а конструктором, архитектором мирового порядка. В данном случае, это классическая тактика имперского экспансионистского государства – показать свое присутствие, продемонстрировать, что и здесь (в Сирии, на Ближнем Востоке) мы тоже есть», - отметил он.

«РФ стремится играть роль сверхдержавы, она стремится восстановить статус, который, в свое время, имел Советский Союз. То есть, глобального игрока, имеющего силы противостоять США, Западу, на разных континентах, иметь своих союзников и вести глобальную игру», - считает политолог, глава центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Однако, по его мнению, «силенок у современной России сейчас меньше, чем у Советского союза». А вот амбиций у Путина играть в такую игру – хоть отбавляй. «Он это демонстрирует в разных формах, в том числе, путем грубого нарушения международного права… Тем не менее, сохраняя присутствие в Сирии, он стремится влиять на один из ключевых регионов современного мира - Ближний Восток - и иметь свой плацдарм в этом регионе», - отметил он.

Игра на эмоциях

Научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко отмечает, что, сейчас еще слишком мало данных для того, чтобы сказать, каков масштаб российского военного присутствия в Сирии и действительно ли русские воюют на стороне Асада, «поскольку нет никакой информации о погибших». В этой связи, по его мнению, вся ситуация выглядит демонстративной акцией, «призванной показать готовность России в той или иной степени принять участие в сирийской проблеме, в ее решении или, наоборот, углублении».

Такая игра на эмоциях, безусловно, отражается на аргументах определенной части западного политического спектра, которая готова «купиться». В частности, к таковым можно отнести недавние высказывания экс-президента Франции Николя Саркози, который в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Запад должен перевернуть страницу холодной войны с РФ.

«Очевидно, он движется в том русле, на который Путин рассчитывает. Но, в данном случае, очень мало шансов привлечь на свою сторону большинство политических игроков на Западе», - считает Сушко.

Но не стоит исключать, что, в ближайшее время, мир еще не раз услышит голос друзей Путина, которые будут призывать повернуться к нему лицом, поскольку он, якобы, очень нужная персона для борьбы с Исламским государством.

«Пока США демонстрируют, что они рады приветствовать более активное вовлечение России в определенные вопросы глобальной повестки дня. Но тем не менее, они не уступают относительно аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Однако Путин создает предпосылки для более активной игры в будущем, если создастся соответствующая возможность», - считает Богдан Яременко.

Что же касается возможных торгов России с Западом в виде «обмен Сирии на Украину», эта версия активно разгоняется в российских медиа, однако отображает, скорее, российские намерения, нежели реальность. «Ни про какой размен речь не идет, но Россия хочет подтолкнуть Запад к такому размену», - убежден Владимир Фесенко.

По его словам, Кремль будет стремится сохранить контроль над Донбассом и над Асадом, но подкидывает Западу эту наживку, надеясь, что «Запад на это клюнет, пойдет на какие-то договоренности с Россией и она будет для себя выторговывать либо снижение санкций, либо уступки по украинскому вопросу».

Пока же, в условиях относительного затишья на Донбассе, Россия втягивается в сирийский конфликт, это может несколько облегчить жизнь Украине. «Если Россия будет открывать дополнительные фронты, для нас это возможность более активно заниматься укреплением армии, линии противостояния с сепаратистами, может быть будет меньше рисков и угроз на Донбассе… Однако это только потенциальные возможности, - считает Фесенко. - В конце концов, как будет себя вести Путин в Сирии и на Донбассе знает только он сам. Зачастую, он действует нерационально, и от него можно ожидать любых неприятных сюрпризов».

Вовлеченность в конфликт как генератор проблем для РФ

Впрочем, неприятные сюрпризы, в связи с вовлеченностью в сирийский конфликт, могут ожидать и саму Россию. Во-первых, ситуация может очень не нравиться Турции. «В частности, потому, что правящая партия президента Эрдогана уже длительное время проводит очень активную кампанию, направленную против лично президента Сирии Башара Асада, а также призывает к более активному международному вмешательству в гражданскую войну в Сирии. Вокруг этого у России с Турцией уже возникали проблемы, в частности, с пропуском самолетов», - отметил Богдан Яременко.

По его мнению, это один из тех элементов, который может очень серьезно повредить турецко-российским отношениям. Но как, в какой степени и по каким вопросам - трудно прогнозировать. Например, тема газопровода «Турецкий поток» - это, прежде всего, экономический вопрос. И, на сегодняшний день, Россия и Турция не могут договориться относительно него не по политическим, а по экономическим причинам. «Но, не исключено, что в будущем противоречия, которые есть у России с Турцией в Черноморском регионе, на Ближнем Востоке могут создать такой фон политических отношений и политического диалога, который не позволит решать конструктивно какие-то практические вопросы двустороннего взаимодействия», - считает украинский дипломат.

Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов ИГИЛ, поскольку заявления о том, что «Исламское государство» открывает фронт на Кавказе, уже неоднократно прозвучали. «В России может происходить также, как это было с европейскими государствами, когда мусульмане из европейских стран, которые прошли сирийский фронт, возвращались в свои государства и устраивали террористические акты», - отметил Владимир Фесенко.

Учитывая, что российские граждане воюют в Сирии, не стоит исключать, что они могут возвращаться в Россию со спецзаданиями от Исламского государства. Таким образом, риски возвращения бумеранга из Сирии в Россию присутствуют. Другое дело, в каких это формах будет проявляться, и в каких масштабах.

Впрочем, стоит отметить, что Россия уже сталкивалась с проблемой терроризма. Причем, власть всегда использовала любую экстремистскую деятельность на территории своей страны для укрепления авторитарного режима и личной власти Владимира Путина.

Татьяна Урбанская, Константин Гончаров