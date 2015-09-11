В НАТО призвали Запад помочь странам Восточной Европы устоять перед российской агрессией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве.

По словам Аппатурая, в России считают, что имеют право определять или ограничивать суверенитет соседних стран. Он напомнил, что в РФ такие заявления звучали официально.

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"Результатом этого является то, что пять из шести стран «Европейской политики соседства» имеют территориальные споры, за которыми стоит Россия. Это для меня является очень четким политическим заявлением, и мы со стороны Запада, со стороны НАТО и Евросоюза должны помочь этим нациям устоять на двух ногах", - подчеркнул Аппатурай.

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По его мнению, все эти страны должны продолжать движение в направлении Запада, чтобы устоять перед российским давлением.

Также Аппатурай назвал важным, чтобы международная общественность не воспринимала Украину в терминах изолированной страны.