Венгрия может ввести режим кризисного положения из-за массового наплыва беженцев

Об этом заявил министр кабинета премьер-министра Венгрии Янош Лазар, пишет со ссылкой на портал HVG.hu Европейская правда.

По его словам, это предложение будет обсуждаться на правительственном заседании 15 сентября.

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При этом, в случае введения кризисного положения, как отметил Лазар, солдаты и полицейские не получат приказа стрелять.

"С 15 сентября будет принципиально новая ситуация. Те, кто въезжает в Венгрию, получат возможность прямо в пункте пропуска подать заявление на предоставление убежища. Этот процесс может занять 12 дней", - рассказал он.

При этом он отметил, что Венгрия считает Грецию и Сербию – страны, из которых прибывают мигранты, вполне безопасными.

Кроме того, до начала октября, по словам Яноша Лазаря, страна планирует достроить забор на границе с Сербией.