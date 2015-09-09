Дания приостановила железнодорожное сообщение с Германией из-за притока мигрантов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Датские железные дороги (DSB).

Согласно представителю компании, "пассажирские составы ходят только по маршруту Редбю-Путтгарден, где находятся датский и германский терминалы паромной переправы".

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Пока неизвестно, когда движение поездов между двумя странами будет возобновлено, сообщил представитель DSB.

Это решение правоохранительные органы Дании приняли в связи с тем, что в последние дни из Германии на территорию Дании прибывает все больше нелегальных мигрантов, большинство которых планируют на пароме попасть в Швецию.