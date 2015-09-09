Россия начала строительство авиабазы в Сирии - британские СМИ

Недалеко от западного сирийского города Латакия Россия уже начала строительство авиабазы для нанесения ударов по позициях боевиков "Исламского государства". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источники The Daily Express в оборонном ведомтсве США.

По их словам, Россия уже отправила детали разборных сооружений для возведения базы, на которой сможет разместить тысячу военных.

По информации издания, российские военные уже соорудили диспетчерскую вышку. Российские власти это пока никак не комментируют.

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В то же время замминистра иностранных дел России михаил Богданов подтвердил присутсвие российских военных в Сирии с целью обучить армию этой страны работать с российской техникой.

За несколько дней до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва никогда не скрывала, что поставляет военную технику сирийским властям для борьбы с терроризмом.

Также руководства Сирии и России ведут переговоры о возможности вступления арабской республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и присоединении к свободной таможенной зоне

По словам премьер-министра Сирии, на сегодняшний день между Москвой и Сирией уже подписан ряд договоров на строительство газоперерабатывающих заводов, ирригационных сооружений и электроподстанций. Также в 2013 году было подписано соглашение на разработку нефтяных месторождений на сирийском побережье российскими партнерами. Сумма первого этапа соглашения составила 88 миллионов долларов и рассчитана на пять лет, за это время должны быть произведены все разведывательные работы и получены необходимые разрешения для дальнейших действий.