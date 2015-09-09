Президент Чехии призвал помогать мигрантам с Украины, а не из Африки

Выступая перед руководством и гражданами города Йиглава, Земан заявил, что, по его мнению, уже в ближайшее время может дойти до новой волны беженцев из Украины, передает Радио Свобода.

Украинским беженцам нужно помочь, «украинцы трудолюбивы и гораздо ближе к нашей культуре», - заявил Земан.

Зато принимать беженцев с Ближнего Востока по так называемым квотам ЕС президент Чехии решительно не согласен. По его мнению, эти беглецы «далеки от чехов по культуре». «И хотя это сейчас кажется утопией, будущее может показать, не дошло ли в нашей стране до создания террористических ячеек», – добавил Земан.

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По информации Министерства внутренних дел Чехии, за 8 месяцев этого года убежища в Чехии попросили 990 иностранцев. Из этого числа больше всего заявлений поступило от украинских граждан – 467, на втором месте граждане Кубы – 106 поданных заявлений, и на третьем месте беженцы из Сирии – от них поступило лишь 69 заявлений об убежище в Чехии.

Такое малое количество поданных заявлений от сирийских беженцев подтверждает, что Чехия является для большинства из них не целевой страной, а лишь транзитной территорией по дороге на Запад Европы.

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На прошлой неделе Служба безопасности и разведки Чехии в разделе обнародованного отчета за 2014 год, который касается Украины («Возможное влияние украинских событий на миграцию и среду организованной преступности в Чехии"), подчеркнула, что «потенциальная миграционная волна из Украины не представляет для Чехии риска безопасности». Количество мигрантов из Украины в Чехию, так же как и других стран Центральной Европы, выросло, однако специальные меры предосторожности не нужны, говорится в отчете чешской спецслужбы.