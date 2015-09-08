"За сменяемость власти": Сторонники Навального подали заявку на проведение митинга в Москве

"Мы подали уведомление на проведение шествия по бульварам и митинга на проспекте Сахарова, заявленная численность - до 40 тысяч человек", - сообщил глава московского отделения партии Николай Ляскин.

Оппозиция намерена провести акцию под лозунгом "За сменяемость власти".

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Как сообщили в мэрии Москвы, заявка на проведение шествия будет рассмотрена в течение трех дней.

Ранее Навальный в своем блоге писал, что акция будет приурочена к годовщине так называемой "рокировочки": 24 сентября 2011 года стало известно о том, что занимавший тогда пост премьера Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пост президента, а Дмитрий Медведев, бывший тогда главой государства, в случае победы Путина возглавит правительство.