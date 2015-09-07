Австрия намерена вновь закрыть границу для беженцев

Об этом заявил федеральный канцлер Вернер Файмен, передает Русская служба Би-би-си.

Благодаря облегченным правилам в прошедшие выходные тысячи мигрантов смогли пересечь австрийскую границу и либо остаться в Австрии, либо проследовать в Германию.

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"Мы помогли более чем 12 тысячам человек в трудной ситуации. Теперь мы должны начать постепенно выходить из состояния чрезвычайного положения и продолжать работать в нормальном режиме", - говорится в заявлении канцлера.

Ранее власти Германии и Венгрии выступили с заявлениями, из которых следует, что решение пропустить тысячи мигрантов через австро-венгерскую границу вопреки правилам Евросоюза не будет носить прецедентного характера.