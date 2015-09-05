Австрия и Германия согласились пропустить беженцев на свою территорию

Об этом в своем Facebook написал канцлер Австрии Вернер Файман, передает РБК.

В сообщении отмечается, что о решении было объявлено после переговоров Вернера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в координации с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«В связи с тяжелым положением на венгерской границе Австрия и Германии согласились разрешить беженцам продолжить свое движение», — говорится в сообщении.

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При этом Австрия и Германия ожидают, что Венгрия выполнит свои обязательства, включая те, которые прописаны в Дублинском договоре, который предусматривает, что ответственность за прием беженцев лежит на той стране, на территорию которой они попадают в первую очередь.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока и Африки являются проблемой Германии, а не остальных стран Евросоюза. При этом он отметил, что Венгрия будет регистрировать всех мигрантов, как того требуют европейские правила.