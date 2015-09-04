Разведывательный корабль РФ замечен в районе штата Джорджия

Американские военные спутники отслеживают российское судно с тех пор, как в июле оно было замечено в северной части Атлантики и начало постепенно двигаться к следующему пункту назначения – Кубе, передает русская служба "Голоса Америки"

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Высокопоставленный военный чиновник сообщил, что в настоящее время корабль находится примерно в 480 км от побережья США, двигаясь к острову.

Другой представитель Пентагона сообщил телеканалу Fox News, что все время, пока военное ведомство отслеживает движение российского разведывательного судна, оно "остается в международных водах".

Отвечая на вопрос, есть ли у берегов России аналогичные разведывательные корабли США, чиновник сказал: "Конечно. А что, по-вашему, делают все эти "океанографические суда"? Китов изучают?"

На базе Кингс-Бей в Джорджии размещены 6 подводных лодок класса "Огайо", каждая из которых способна нести 24 межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент". На каждой ракете могут быть закреплены до 10 независимых ядерных боеголовок. Кроме этих подводных лодок на базе размещены две другие субмарины, с которых могут быть запущены сотни крылатых ракет "Томагавк".

В январе в гаванской гавани было замечено еще одно разведывательное российское судно. За последний год российские разведывательные корабли неоднократно видели у берегов Кубы.