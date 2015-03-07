В Японии задумались о создании службы внешней разведки
00:52, 07 марта 2015Мир
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Парламентарии от правящей Либерально-демократической партии Японии предлагают создать самостоятельную службу внешней разведки, взяв за образец британскую MI6.
REUTERS
Об этом заявил профессор токийского университета Такусеку Такаси Каваками, пишет Росбалт со ссылкой на Daily mail.
"Разведывательное агентство жизненно необходимо Японии, чтобы стать "нормальной страной", — сказал он.
Японские депутаты надеются представить предварительный проект новой спецслужбы осенью текущего года после ознакомительной поездки в Великобританию.
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