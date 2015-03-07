В Японии задумались о создании службы внешней разведки

Об этом заявил профессор токийского университета Такусеку Такаси Каваками, пишет Росбалт со ссылкой на Daily mail.

"Разведывательное агентство жизненно необходимо Японии, чтобы стать "нормальной страной", — сказал он.

Японские депутаты надеются представить предварительный проект новой спецслужбы осенью текущего года после ознакомительной поездки в Великобританию.