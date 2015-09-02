The New York Times: Борьба Китая со слухами только вредит его экономике

Об этом говорится в редакционной статье «Борьба Китая со слухами только вредит его экономике», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Власти «наказали» 197 человек за распространение слухов о фондовом рынке и взрыве, сообщила в понедельник Синьхуа, государственная служба новостей. Один из арестованных – репортер Ван Сяолу, который работает в одном из ведущих бизнес-журналов «Caijing». Основная государственная телевизионная сеть Китая транслировала видео, в котором арестованный на прошлой неделе Ван «признается», что он вызвал «панику и беспорядок» на фондовом рынке, написав о том, что государственное учреждение собиралось забрать деньги с фондового рынка, как раз перед тем, как цены на акции начали резко падать. Shanghai Composite Index (Шанхайский композитный индекс) упал примерно на 37 процентов от его недавнего максимума.

Репрессии показывают отчаяние. Коммунистическое правительство Китая ищет козлов отпущения для своих ошибок. Лидеры страны, в первую очередь, несут ответственность за превращение фондового рынка в казино, когда они поощряли индивидуальных инвесторов вкладывать свои сбережения в рынок и занимать деньги, чтобы купить акции. Шанхайский индекс вырос более чем в два раза в период с лета 2014 года до июня этого года, даже когда китайская экономика замедлилась. Пекин сделал еще одну большую ошибку, когда он приказал государственным предприятиям купить акции в обреченной попытке поддержать падающий рынок.

Заключение в тюрьму людей, которых правительство называет сплетниками, может напугать журналистов и пользователей социальных медиа и заставить их придерживаться линии правительства в вопросе акций, по крайней мере, на какое-то время, но это не поможет широкой экономике или финансовым рынкам. Слухи распространяются гораздо быстрее, когда есть недостаток или отсутствие надежной публичной информации, как часто бывает в Китае. Например, многие государственные газеты и телеканалы не освещали недавний кризис на рынке.

Китайские чиновники должны принимать меры по укреплению экономики своей страны. Фондовый рынок – вовсе не самая большая проблема Китая. Большинство китайцев не владеют акциями, но они обеспокоены тем, что означает замедление экономики для них: Потеряют ли они работу? Смогут ли их дети найти работу?

Китай находится в середине важного перехода: он начинает меньше полагаться на инвестиции и производство, и больше – на услуги и потребительский спрос. Основное изменение такого рода непременно расстроит людей, особенно когда быстро растущие отрасли, как металлургия, замедляются. Правительство должно помогать людям, создавая более качественные рабочие места в сфере услуг и совершенствуя систему образования, чтобы молодые люди владели навыками, которые пользуются спросом.

Если Китай серьезно намерен создать более современную экономику сферы услуг, ему придется прекратить подавлять мнения, которые ему не нравятся. Компании, которые создают новые идеи и продукты, не могут процветать в атмосфере, где обмен и публикация информации об экономике или финансовой системе может привести к тюремному заключению. По данным Комитета по защите журналистов, с прошлого декабря Китай посадил в тюрьму 44 журналиста, больше, чем в любой другой стране.

К сожалению, правительство Си Цзиньпина еще больше ужесточило государственную цензуру и контроль во многих областях, после прихода к власти в 2013 году. Эти недавние репрессивные меры не сулят ничего хорошего для экономики.