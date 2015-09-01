Бывший канцлер Германии попал в реанимацию

Об этом сообщает издание Hamburger Abendblatt со ссылкой на близких политика.

По данным газеты, в настоящее время 96-летний Шмидт находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Гамбурга. Издание отмечает, что мужчина попал в больницу из-за проблемы с сосудами. Врачи заверяют, что жизни Шмидта ничего не угрожает.

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Гельмут Шмидт занимал пост канцлера Германии в период с 1974 по 1982 год.