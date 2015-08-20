На Японию надвигаются два сильных тайфуна

Два сильных тайфуна — Гони, которому в Японии присвоен номер 15, и Атсани под номером 16, приближаются к Японии с юга, сообщают РИА Новости.

Тайфун Гони, давление в центре которого составляет 935 гектопаскалей, а скорость ветра — до 50 метров в секунду при порывах до 70 метров в секунду, вызовет сильный ветер в районе южного архипелага Сакидзима в префектуре Окинава уже к вечеру пятницы. К началу будущей недели тайфун вплотную приблизится к островам Окинавы и острову Кюсю.

Еще более сильный тайфун Атсани с давлением в центре 925 гектопаскалей и скоростью ветра в центре до 50 метров в секунду при порывах до 70 метров в секунду, приближается к Японии с юго-востока и вызовет высокие волны в районе архипелага Огасавара. В пятницу высота волн может достигать 6 метров.

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