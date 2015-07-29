Премьер Греции не исключает проведение досрочных выборов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Ципраса, на такой шаг он будет вынужден пойти в случае, если не будет "работающего парламентского большинства".

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"Я был бы последним, кто хотел бы выборов, если бы у меня было стабильное парламентское большинство, для того чтобы проработать до конца четырехлетний срок", - заявил он.

"Но если у меня не будет парламентского большинства, мы будем вынуждены идти на выборы", - заявил премьер Греции.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство рассматривает 18 августа как оптимальную дату завершения переговоров. Этот срок определен с тем, чтобы Греция могла нормально провести 20 августа платеж по госдолгу на 3,2 миллиарда евро в пользу ЕЦБ.

Кроме того, греческий парламент одобрил законопроект об ускорении реформы гражданского судопроизводства и оздоровлении финансовых институтов, на чем настаивал Европейский Союз.