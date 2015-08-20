В России могут ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

Для этого запрещенную продукцию нужно отнести к стратегическим товарам, что позволит применять статью Уголовного кодекса, передает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

В документе предлагается отнести санкционные продукты к стратегически важным. Для этого нужно внести соответствующие дополнения в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, «что позволит ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз в Российскую Федерацию санкционных товаров».

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После того, как запрещенные продукты будут отнесены к категории стратегически важных, нарушение правил их ввоза будет подпадать под действие статьи 226.1 Уголовного кодекса. Статья регламентирует наказание за незаконное перемещение - контрабанду - через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и других материалов.

Напомним, в России за минувшую неделю было уничтожено 550 тонн санкционной растительной пищевой продукции и 47 тонн контрабандной продукции животного происхождения, включая 576 килограмм продукции, ввезенной в ручной клади и багаже.