В России предложили уничтожать фальсифицированные продукты так же, как и санкционные

"Первое, что нужно сделать, это подходить абсолютно идентично, так, как подошли сейчас к фальшивым документам, ко всей этой продукции - уничтожать нужно", - сказал Данкверт.

Глава Россельхознадзора предложил проводить уничтожение фальсификата за счет его производителей, а если продукцию обнаружат уже в магазине, то за счет магазина, сообщает Русская служба ВВС.

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"Почему в субъекте производят молоко и не могут его продать? Потому что тут же рядом фальсифицируют продукцию, и все делают вид, что ничего не происходит. И Роспотребнадзор делает вид, что ничего не происходит. Почему? Да потому что его это не волнует. А вот нас волнует", - заявил Данкверт.

29 июля в России был подписан приказ об уничтожении санкционной продукции.

Первая партия продуктов была уничтожена 6 августа. С тех пор многие политики и общественные деятели критиковали инициативу президента и предлагали направлять продукты для помощи голодающим.

Продуктовое эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции стран Запада.