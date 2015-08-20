Для стран БРИКС все кончено - The Independent

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Independent.

В частности, в сообщении говорится о последних действиях китайских властей, которые девальвировали юань, отмечается негативное влияние санкций на экономику России. В Бразилии при этом не утихают протесты против правительства, в которых принимают участие сотни тысяч человек, тогда как в Южной Африке зафиксирован беспрецедентный уровень коррупции.

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Как пишет газета, только Индия в настоящее время показывает хоть какое-то развитие.

Как сообщал УНИАН ранее, В Шанхае приступил к работе банк развития БРИКС. Основной задачей банка является финансирование различных инфраструктурных проектов в странах-членах БРИКС и развивающихся странах.

BRICS (от англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.