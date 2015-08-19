Суд отклонил жалобу создателей памятки о поездках в Крым к Роскомнадзору о блокировке сайта

Как сообщили ТАСС в суде, рассмотрев доводы сторон, суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя.

Как сообщалось, «Роскомнадзор» 22 июня по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт российского Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль».

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Перед этим, данное общество опубликовало советы для россиян, которые решили провести каникулы в аннексированном Крыму. В частности, российским туристам рекомендовалось просить разрешения властей Украины, чтобы посетить оккупированный Крым.