Россия на грани

Россия вплотную подошла к историческому перекрестку, прохождение которого определит ее судьбу на ближайшие десятилетия. Восприятие приближающейся развязки разное у российского политического руководства и тех ее граждан, которые сохранили критический взгляд на реальность в условиях информационного напалма кремлевской пропаганды.

Например, президент РФ Путин во время визита в аннексированный у Украины Крым демонстрирует линейность своего поведения (высказывания о том, что вопрос Крыма окончательно закрыт). Его финальная точка обретет форму либо Гаагского трибунала, либо жертвы «дворцового переворота» в Кремле, либо преждевременного ухода по состоянию здоровья или другим причинам. Времени и ресурсов ни у России, ни у ее правящей группы уже практически не осталось.

С другой стороны, основатель газеты «Коммерсантъ» Владимир Яковлев убеждает своих сограждан временно выехать из РФ по причине скорой внутренней смуты, некоего нового ГКЧП, способного породить кровавое внутреннее противостояние. Очень похожий прогноз недавно выдал и академик РАН Юрий Рыжов.

Очевидно, что глубокий системный кризис как финальный результат всего правления Путина, неминуемо приведет к самым тяжелым последствиям и вызовам, начиная с 1991 года.

Многие российские эксперты уверяют в том, что нынешняя развязка в России будет намного болезненнее, чем в 1991 году.

Какие процессы позволяют утверждать о приближении конца «эры Путина» в России, способной радикально изменить облик самой РФ?

Сигналы в ближайшем окружении Путина. Крайне важно то, что глава администрации президента РФ Сергей Иванов в июньском интервью изданию Financial Times заявил, что «бюджеты НАТО и РФ несопоставимы … это слон и Моська», добавив, что «у РФ и НАТО совершенно разный уровень военной мощи». Это на общем фоне интервью, в котором Иванов заверяет в отсутствии какой-либо агрессии со стороны России по отношению к НАТО и понимания самоубийственности подобного поведения. Многие эксперты восприняли данный сигнал Сергея Иванова как готовность нынешней правящей группы (за исключением самого Путина) к поиску выхода из сложившейся ситуации. Самого же Иванова прочат в преемники Путина.

На наш взгляд, это возможный сценарий в случае мягкого форматирования России международным сообществом. Это может произойти еще в период президентства Барака Обамы (до осени 2016 года). Видимой частью процесса станет досрочный уход Путина с поста президента РФ, уход России с Донбасса и возвращение Крыма под юрисдикцию Украины, потеря части территорий (Калининград, Курилы, часть дальнего Востока и Сибири, уход с Северного Кавказа). Украине российской властью будут выплачены все финансовые компенсации за разрушения и потери, причиненные РФ. Равно как будут выплачены все суммы по делу ЮКОСа (более 50 миллиардов долларов). Одним из центральных вопросов в данном сценарии станет отказ России от оружия массового поражения (в первую очередь, ядерного) в обмен на снятие международных санкций и изоляции, новой инвестиционной программы и полного интегрирования РФ в мировую экономику.

Вторым важным сигналом в окружении Путина является подготовка ухода главы госкомпании Российские железные дороги (РЖД) Владимира Якунина со своего поста по согласованию с Путиным, и переход на работу в качестве губернатора Калининградской области.

Стоит отметить, что Якунин является частью ближайшего окружения Путина. Уход его со своего поста означает начало больших кадровых ротаций в рядах правящей элиты в РФ. Это происходит по причине практически полного исчерпания финансовых средств для дальнейшего их вывода из России (финансовое положение РЖД из-за санкций резко ухудшилось и дошло до того, что Путин отказал Якунину в новом пакете поддержки из Фонда национального благосостояния, как и «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным). Не исключено, что начался процесс вывода из-под удара ключевых путинских фигур, с их постепенным переводом на должности, не имеющие первостепенного значения.

Еще одна важная деталь, ускоряющая системный кризис в России – уменьшение финансовых ресурсов и «подушки безопасности». Фонд национального благосостояния находится в сложном состоянии: половина средств из него заморожена в неликвидных формах, другая часть (около 2 триллионов рублей) пока оставлена на «черный день». По данным Высшей школы экономики РФ, 20 из 85 регионов страны находится на грани дефолта. В нынешнем году Россия потеряет как минимум 4-5% своего ВВП, в следующем еще больше. Международная экономическая конъюнктура для России катастрофическая: цена на нефть упала ниже 50 долларов за баррель с тенденцией дальнейшего понижения в перспективе ближайших 1-2 лет. Поступления от продажи энергоресурсов в государственный бюджет РФ уменьшаются и по причине сокращения внешних рынков сбыта.

Многие страны, особенно основные покупатели на Западе, взяли твердый курс на резкое сокращение потребления российских углеводородов. С выходом на мировые рынки нефти и газа Ирана в ноябре-декабре нынешнего года и США в 2016 – 2017 годах, «Газпром» и «Роснефть» вынуждены будут свернуть многие из своих проектов и сократить уровень добычи, резко теряя позиции в качестве мировых компаний-экспортеров углеводородов. Кроме того, в сентябре – октябре нынешнего года российскому корпоративному сектору необходимо выплатить более 100 миллиардов долларов долга. Где взять эти деньги в нынешних жестких российских реалиях – большой вопрос.

Перечень важных проблемных моментов российской экономики, энергетики и общественной жизни можно еще продолжать, но важнее другое.

У России на данный момент не осталось союзников, готовых поддержать ее в самоубийственном противостоянии с Западом.

Ни Беларусь, ни Казахстан, ни тем более Китай не согласны становится соучастниками путинского геополитического проигрыша. А он уже по факту состоялся. Чем дальше Путин упорствует в своей агрессии против Украины, тем хуже будут последствия для России и ее народа, после очень скорого путинского ухода с поста президента страны.

Для Украины очень важен момент коллапса путинской власти. Но еще важнее иметь план действий на тот день, когда это произойдет. Уже сейчас на всех возможных уровнях украинской властью должна вестись проработка с Западом вопросов дальнейшей роли Украины в формировании новой геополитической реальности после трансформации путинской России. Уже сейчас мы должны самостоятельно видеть и воплощать в реальность Украину ближайшего будущего и формировать ее влияние на окружающие нас соседние государства.

Роман Рукомеда