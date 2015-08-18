BBC: За киберпреступления в Китае арестованы 15 тысяч человек
22:34, 18 августа 2015Мир
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В июле 2015 года власть предложила проект нового закона о кибербезопасности, который предусматривает усиление контроля за распространением данных в сети.
REUTERS
В Китае по подозрению в различных киберпреступлениях арестованы около 15 тысяч человек, сообщило министерство общественной безопасности страны, пишет BBC Украина.
Китайские правоохранители не объяснили, о каком периоде времени идет речь.
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Как отмечает корреспондент ВВС, в Китае работает довольно сложная система цензуры в интернете, а в июле 2015 года власть предложила проект нового закона о кибербезопасности, который предусматривает усиление контроля за распространением данных в сети.
Также планируется создать подразделения интернет-полиции.
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