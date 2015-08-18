BBC: За киберпреступления в Китае арестованы 15 тысяч человек

В Китае по подозрению в различных киберпреступлениях арестованы около 15 тысяч человек, сообщило министерство общественной безопасности страны, пишет BBC Украина.

Китайские правоохранители не объяснили, о каком периоде времени идет речь.

Читайте такжеСША и Великобритания будут вместе бороться с киберпреступниками – СМИ

Как отмечает корреспондент ВВС, в Китае работает довольно сложная система цензуры в интернете, а в июле 2015 года власть предложила проект нового закона о кибербезопасности, который предусматривает усиление контроля за распространением данных в сети.

Также планируется создать подразделения интернет-полиции.