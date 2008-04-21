Иглесиас пожаловался журналистам: Курникова ему отказала

Известный испанский певец Энрике Иглесиас пожаловался журналистам, что Анна Курникова игнорирует его идею о женитьбе, несмотря на неоднократные предложения с его стороны.

Как сообщает РИА "Новости", на одной из пресс-конференций во время своего гастрольного тура Э.Иглесиас заявил, что встречается с российской теннисисткой по меньшей мере три года, однако до сих пор так и не получил от А.Курниковой согласия на свадьбу. Тем не менее, певец не теряет надежды, несмотря на то, что его избранница "не обращает внимания на его слова".

По словам Э. Иглесиаса, А.Курникова - единственная серьезная история в его жизни, которой он очень дорожит. В августе минувшего года, на очередной вопрос о возможной свадьбе, Э.Иглесиас заявил, что А.Курникова слишком умна для того, чтобы стать его женой.

Роман испанского певца и известной российской теннисистки начался еще в 2002 году, после того, как А.Курникова, появилась в роли девушки певца в клипе на песню "Escape" ("Побег"). В скорее А.Курникову заметили с огромным бриллиантом на безымянном пальце, что породило слухи о помолвке, а позже - и о тайной свадьбе.

Несмотря, на то что, это оказалось всего лишь газетной "уткой", молодые люди поддержали этот слух. Так, А.Курникова, появившись на одном из мероприятий с обручальным кольцом на безымянном пальце, удивила всех признанием: "Все великолепно. Мы женаты".

Лига