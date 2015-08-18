Amnesty International обвинила Саудовскую Аравию в военных преступлениях в Йемене

Представители организации призывают организовать следственную комисию для расследования гибели мирного населения. По их словам, за время конфликта в Йемене погибло более 4 тысяч человек.

В докладе Amnesty International идет речь о восьми случаях, когда войска Саудовской Аравии и сторонники бывшего президента Йемена Абда Раббу Мансура Хади наносили тяжелые удары по густонаселенных кварталах Йемена, сообщает BBC.

Тогда погиб 141 человек, большинство из них - женщины и дети, под удары попали мечеть, школа и рынок.

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В документе также уточняется, что, "помимо Саудовской Аравии, и другие участвующие в конфликте стороны могли совершать военные преступления". Речь идет о столкновениях между хуситами и лояльными бывшему президенту Йемена войсками. По словам представителя Amnesty International Донателлы Ровера, "бои проходили в густо населенных районах, так как стороны не заботились о гражданских".

Справка УНИАН. Конфликт в Йемене возобновился в июне 2014 года с захвата хуситами города Амран. После завоевания столицы Йемена Саны хуситы захватили власть в свои руки, и в феврале 2015 года президент Абда Раббу Мансур Хади бежал. В конце марта Мансур Хадди вместе с войсками Лиги Арабских государств и военизированными группировками своих сторонников пытается вернуться к власти. В результате воздушных атак погибли сотни йеменцев. Иран назвал военную операцию коалиции геноцидом.