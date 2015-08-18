Полиция Таиланда распространила фото подозреваемого в организации теракта
15:45, 18 августа 2015Мир
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Полиция Таиланда заявила, что мужчина в желтой футболке, которого сняли камеры видеонаблюдения около места взрыва в Бангкоке, является подозреваемым в организации теракта.
Мужчину сняли камеры видеонаблюдения
Об этом сообщает YAHOO NEWS.
Ранее тайские СМИ опубликовали запись с другой камеры видеонаблюдения, снявшей, как мужчина в желтой футболке сидит на скамейке в индуистском храме, затем снимает с плеч рюкзак, оставляет его и уходит. Вскоре после того, как была сделана эта запись, в храме произошел взрыв.
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«Да, это подозреваемый», — заявил официальный представитель полиции Таиланда генерал-лейтенант Правут Таворнсири.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в столице Таиланда число пострадавших достигло 120 человек.
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