Полиция Таиланда распространила фото подозреваемого в организации теракта

Об этом сообщает YAHOO NEWS.

Ранее тайские СМИ опубликовали запись с другой камеры видеонаблюдения, снявшей, как мужчина в желтой футболке сидит на скамейке в индуистском храме, затем снимает с плеч рюкзак, оставляет его и уходит. Вскоре после того, как была сделана эта запись, в храме произошел взрыв.

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«Да, это подозреваемый», — заявил официальный представитель полиции Таиланда генерал-лейтенант Правут Таворнсири.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в столице Таиланда число пострадавших достигло 120 человек.