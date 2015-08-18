Новости об убытках ЕС из-за санкций являются частью российской пропаганды – МИД Латвии

10:13, 18 августа 2015
Мир
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Сообщения в СМИ об убытках, которые понесут страны ЕС из-за санкций, являются частью информационной пропаганды РФ.

Reuters

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Delfi.lv.

Министр отрицает любые упреки в неэффективности проводимого им курса внешней политики, а новостные сообщения о многомиллионных убытках стран ЕС в результате санкций расценивает как часть информационной пропаганды России.

«Эти страшилки мы слышим уже больше года: "Латвия больше всего пострадает от санкций", "ВВП упадет на 20%", "убытки будут оцениваться в миллиардах". Но статистика и экономические показатели эти домыслы полностью опровергают. Поэтому я оцениваю такие сообщения в СМИ как часть информационной пропаганды, цель которой - пошатнуть принципиальную позицию Латвии. При чем, мы видим, что Россия сама очень сильно пострадала от санкций. Хотя по телевизору и показывают, как уничтожаются "санкционные" продукты», - заявил министр.

По его мнению, местный бизнес должен переориентироваться на другие рынки, поскольку работать только с одним партнером – ненадежно.

Кроме того, по словам министра, проблемы у бизнеса не является следствием "плохой внешней политики Латвии", а результатом тех событий, которые произошли в прошлом году в Украине.

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Ранее УНИАН сообщал, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года. Также была достигнута договоренность, что еще на один год будут продлены санкции на инвестиции для оккупированного Крыма.

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