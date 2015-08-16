В российском Благовещенске из-за ливня объявили режим ЧС (фото, видео)

В связи с этим администрация города подписала постановление об установлении режима ЧС на территории Благовещенска с 00:00 16 августа 2015 года.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

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Сейчас ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, все службы города занимаются ликвидацией последствий ливневых дождей и находятся в режиме повышенной готовности.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в Благовещенске ожидаются опять сильные дожди.