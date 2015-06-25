Синоптики прогнозируют наводнения по всей европейской части России

Об этом заявил директор организации Роман Вильфанд в интервью радиостанции «Говорит Москва», передает Lenta.ru.

По его словам, такие опасные природные явления ожидаются в ближайшее время в Свердловской и Челябинской областях, Верхневолжье, Центральном Черноземье и Нечерноземной зоне.

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«Сказать, что это аномалия, я не могу, потому что ситуация повторяется из года в год, но иногда более часто и интенсивно, иногда — менее», — отметил Вильфанд.

Как сообщал УНИАН, 25 июня ливни вызвали наводнение в Сочи. В городе-курорте объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Адлерском районе затоплено семь поселков. Идет эвакуация жителей из десятков пострадавших домов. Обесточены электро- и насосные станции, подтоплен вокзал Адлера и сочинский аэропорт.