Число жертв взрыва в Китае превысило 100 человек, местность заражена цианидом натрия

Число жертв взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая возросло до 104 человек.

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя властей, передает ТАСС.

Ранее Центральное китайское телевидение сообщило, что работа китайских военных спасателей на месте ЧП осложняется большими разрушениями и высоким содержанием в воздухе отравляющих веществ.

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По словам корреспондента, в воздухе чувствуется сильный запах химических веществ, глаза начинает сильно резать после длительного нахождения без защитных средств.

В то же время, газета "Наньфан души бао" сообщила, что местность к востоку от эпицентра взрывов заражена цианидом натрия, начато обеззараживание территории.

Кроме того, в субботу утром сообщалось, что в районе склада вновь слышны взрывыи виден новый очаг возгорания.