Госсекретарь США едет на Кубу с первым визитом за 70 лет

Это будет первый за 70 лет визит государственного секретаря США на Кубу, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Церемония поднятия флага США на недавно обновленном американском посольстве состоится на Кубе впервые за 54 года.

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Кубинцы подняли свой флаг над посольством в США 20 июля, однако американцы ждут для этого визита Керри.

Визит госсекретарь США на Кубу символизирует еще один шаг к улучшению отношений с Кубой.

После проведения церемонии Керри проведет во второй половине дня встреча с кубинскими диссидентами.

Как сообщал УНИАН, флаг Кубы 20 июля впервые за полвека подняли над кубинским посольством в столице США Вашингтоне. В торжественной церемонии принял участие министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.