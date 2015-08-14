В Китае количество жертв мощного взрыва уже превысило полсотни

Спасатели обнаружили сегодня тела пятерых погибших и выжившего 19-летнего пожарного, сообщает Росбалт со ссылкой на китайский информационный портал Sina.

В результате взрыва пострадали более 700 человек, из них по меньшей мере 71 находится в критическом состоянии. Среди погибших как минимум 12 пожарных. Рядом с местом взрыва разрушено несколько зданий, на стоянке сгорело более тысячи автомобилей, взрывная волна выбила стекла в домах в радиусе 2 км от эпицентра взрыва.

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В среду вечером китайский город-порт Тяньцзинь потрясла серия взрывов. Первый произошел на складе логистической компании "Жуйхай" в промзоне. Затем раздался второй, более мощный взрыв, когда огонь перекинулся на склад хранений химических товаров в Бинхае, расположенном на воде.